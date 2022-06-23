الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 09:56 ص

وفاة و6 اصابات بتدهور مركبة في عمّان

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الوكيل الإخباري - توفي سائق مركبة وأصيب 6 آخرين، اليوم الخميس، إثر انقلاب مركبة بعد أن انحرفت عن مسارها واصطدمت بحاجز ترابي، على طريق مستشفى الملكة علياء العسكري في العاصمة عمّان. اضافة اعلان


وبيّن التقرير المروري الصباحي، أن أحد السائقين فقد السيطرة على مركبته، إثر تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما أدى لوقوع الحادث الأليم.

وأشار التقرير إلى أن حالة بعض المصابين بالغة ومتوسطة، حيث قامت فرق الإسعاف باخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب التقرير المروري من غرف عمليات الدوريات الخارجية وادارة السير، تشهد معظم الطرق الرئيسية في عمّان والطرق الخارجية في المحافظات باتجاه العاصمة، حركة سير نشطة دون وجود أي عوائق تذكر، فيما تستمر الحركة بانسيابية و بتواجد لدوريات ورقباء السير على النقاط الحيوية .

وجددت الإدارات المرورية دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الجميع .

 




 

 


 

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