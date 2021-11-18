وفاة و8 إصابات بحادث سير في إربد أمس

الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على بدء إنفاذ الخطة المرورية منذ ساعات الصباح الباكر من خلال نشامى الإدارتين المتواجدين بالميدان وعلى مختلف الطرق الداخلية والخارجية وذلك تزامناً مع الطابع الخاص للحركة المرورية نهاية الأسبوع .

اضافة اعلان



وأكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية أن الوضع المروري العام للطرق الخارجية وبرغم الكثافة ما بين العاصمة والمحافظات وما بين المحافظات نفسها خالي من العوائق والحوادث وذلك بفضل التواجد المُكثف لنشامى ادارة الدوريات الخارجية من خلال 70 دورية رقابة آلية ومحطات أمنية هدفها الأول الدلالة والإرشاد والحفاظ على البيئة المرورية لطرقنا الخارجية آمنة.



وأضاف المندوب أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم التعامل مع عديد الحوادث التي نتج عن بعضها إصابات متوسطة أبرزها حادث تصادم ما بين مركبتين ما بعد مستشفى الملك طلال العسكري طريق جابر المفرق نتج عنه إصابتين متوسطتين , إضافة لحادث تصادم مركبتين نتج عنه انقلاب”تريلا” ما بعد محطة الكيلو 7 باتجاه العقبة أدى الى اغلاق لحظي وجزئي للطريق وتم التعامل معه بالسرعة الممكنة وإزالة الأثر المروري , كما نتج 3 إصابات متوسطة نتيجة تصادم مركبتين ما بعد الممر التنموي باتجاه عمان.



وحول المخالفات الخطرة أكد المندوب استمرار تشديد الإدارة في الرقابة على تلك المخالفات أبرزها السرعات القاتلة التي تُعرض حياة سالكي الطريق للخطر حيث تم ضبط عدد السرعات الخطرة أبرزها كانت على طريق الأزرق الزرقاء وصلت إلى 208 كم/بالساعة مستهجناً استمرار البعض ارتكاب مثل تلك المخالفات رغم كثرة الحملات التوعوية والرقابية على مرتكبي مثل تلك المخالفات .



من جانبه قال مندوب ادارة السير على تعامل الإدارة ومن خلال نشامى الادارة المنتشرين على كافة الطرق الداخلية ومداخل ومخارج العاصمة عمان مع العديد من المعيقات والحوادث التي نتج عنها آثار مرورية كبيرة أبرزها في منطقة الاستقلال , حيث تعاملت مجموعات السير مع حادث سير بين مركبتين اضافة لتعطل مركبتين بمنطقة جسر النزهة باتجاه دوار الداخلية وتعطل “تريلا” ما قبل جسر الارسال باتجاه طريق المطار بسبب نفاذ الوقود و حادث سير داخل نفق الواحة باتجاه دوار الكيلو ما بين مركبتين إضافة لتصادم مركبتين على إشارات الرابية ولم ينتج عن أي من تلك الحوادث أية إصابات و”لله الحمد” داعيا الإخوة المواطنين الخروج إلى أماكن عملهم قبل وقت كافِ لتجنب السرعة بالوصول وضرورة التقيد بقواعد السير لضمان الوصول الآمن .



وحول أبرز ما تعاملت معه الادارة يوم أمس فقد تعاملت ادارة السير مع حادث صدم مركبتين في منطقة المزار الشمالي في اربد نتيجة لمخالفة قواعد السير من إحدى المركبات متمثلا باتخاذ مسرب خاطئ اضافة لتحميل زائد للركاب وصل عددهم لـ8 ركاب ونتج عن ذلك 8 إصابات إضافة لحالة وفاة لسيدة أربعينية رحمها الله , مشدداً مندوب الإدارة على ضرورة قيادة المركبة بشكل سليم وعدم مخالفة قواعد السير حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق ومستغرباً من استمرار البعض في مخالفة تلك القواعد التي وُضعت للحفاظ على بيئتنا المرورية وبما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمحافظات المختلفة .

