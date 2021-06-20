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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:25 ص

وفاة 3 أشخاص إثر انهيار مبنى بالصين

انهيار


الوكيل الإخباري - توفي 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى جنوبي وسط الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما لا يزال هناك العديد محاصرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

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وذكر التلفزيون المركزي الصيني الحكومي أن المبنى السكني الذي يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.


ومن بين قاطني المبنى البالغ عددهم 27 شخصا، تمكن 15 من الفرار وحوصر 12 آخرين تحت الأنقاض.


تم استدعاء المئات من عمال الإنقاذ وتم انتشال عشرة من المحاصرين حتى الآن. ولا يزال 7 يخضعون للعلاج في المستشفى بينما تأكد وفاة ثلاثة أشخاص.

 

البيان


 




 

 


 

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