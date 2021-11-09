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الثلاثاء، 09-11-2021 11:25 ص

وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالهند

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الوكيل الإخباري - توفي أربعة من حديثي الولادة جراء حريق اندلع في مستشفى بوسط الهند، ما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في الحادث، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

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واجتاح الحريق وحدة لرعاية حديثي الولادة في مستشفى الأطفال الحكومي "كمالا نهرو" بمدينة بوبال، عاصمة ولاية ماديا براديش، في وقت متأخر أمس الاثنين.

وصرح المسؤول المحلي فيشفاس كايلاش سارانج للصحفيين بأن "أربعة أطفال لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في جناح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة، ربما بسبب ماس كهربائي."

وقال سارانج إنه كان هناك 40 رضيعا في الجناح الذي يقع بالطابق الثالث، ونجا 36 منهم، حيث نقلهم رجال الإطفاء إلى جناح مجاور أثناء عمليات الإنقاذ.


وأضاف سارانج أن رئيس حكومة ولاية ماديا براديش، شيفراج سينج تشوهان، أمر بإجراء تحقيق عالي المستوى في الحادث.


وأظهرت لقطات بثتها القنوات الإخبارية آباء وقد تملكهم الغضب يحتجون داخل المبنى، قائلين إن العاملين في المستشفى فروا بدلا من إنقاذ الأطفال.


وأعرب رئيس حكومة الولاية تشوهان عن تعازيه في الضحايا، وأعلن عن تعويض قدره 400 ألف روبية (5400 دولار) لأسرة كل ضحية.


يشار إلى أن الوفيات بسبب الحرائق، بما في ذلك داخل المستشفيات، أمر شائع في الهند، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب سوء تدابير السلامة.

 

المصدر - البيان 

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