الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخارجية : نتابع قضية المعلمين الأردنيين في الكويت

السديري: عدد الأردنيين العاملين بالسعودية يتخطى النصف مليون

قروض البنوك للقطاع السياحي ترتفع 15 %

وفاة خمسيني بحادث سير في إربد

وفاة 4 اشخاص بحادث سير مروع بالعقبة

العودات: رسالة الملك تحمل دلالات الثقة والصمود في مواقفنا تجاه فلسطين

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية تتبع لأحد المصانع بالمفرق

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

البرازيل تسجل حصيلة قياسية بعدد وفيات كورونا اليومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الأربعاء، 07-04-2021 10:35 م

وفاة 4 اشخاص بحادث سير مروع بالعقبة

220218134815224839756


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة ومديرية شرطة العقبة  تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على الطريق الجنوبي بمحافظة العقبة، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص و إصابة أثنين آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، ووصفت حالة المصابين العامة بالبالغة، وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211914526672060860

وفاة خمسيني بحادث سير في إربد

320213113558716072177

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية تتبع لأحد المصانع بالمفرق

22

اخماد حريق محلات ألبسة في العقبة

صخ

شخص يفرغ ثلاث رصاصات في طليقته أمام طفلتهما في العراق -فيديو

download

جريمة قتل بشعة في تكساس بطلها شقيقان.. والضحية أسرة بأكملها! - صورة

جريمة مصر

جريمة مروعة تهز مصر وأمر فوري بتشريح الجثة

أخبار متعلقة
320213113558716072177

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية تتبع لأحد المصانع بالمفرق

22

اخماد حريق محلات ألبسة في العقبة

امن

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

32021271721138246005

مقتل ثلاثيني طعنا في مشاجرة بعمان

q

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مواد تموينية في محافظة الكرك