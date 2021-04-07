وفاة 4 اشخاص بحادث سير مروع بالعقبة







الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة ومديرية شرطة العقبة تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على الطريق الجنوبي بمحافظة العقبة، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص و إصابة أثنين آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، ووصفت حالة المصابين العامة بالبالغة، وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة .