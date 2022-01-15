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السبت، 15-01-2022 12:37 م

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

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الوكيل الإخباري - توفي 4 أشخاص دهساً، خلال 24 ساعة الماضية، بمناطق مختلفة في الأردن، بسبب عدم التقييد بأولويات وقواعد المرور من قبل سائقي بعض المركبات أثناء القيادة.

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وبين التقرير المروري اليومي، اليوم السبت، أنه رغم التنبيهات والتحذيرات التي تم الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام في ظل الظروف الجوية السائدة إلا أن عدم التقييد بأولويات وقواعد المرور تكون النتيجة الحتمية هي وقوع الحوادث.


ونبهت الإدارات المرورية، على ضرورة انتهاج السلوك السليم أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، تفادياً لحوادث السير والمتمثلة بتفقد المركبة قبل المسير من خلال التأكد من ازالة الضباب عن الزجاج الداخلي، وإزالة المياه عن مرايا المركبة، اضافة الى تفقد الاطارات وترك مسافة امان بين المركبات والابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه.

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