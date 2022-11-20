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الأحد، 20-11-2022 04:33 م

وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض

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الوكيل الإخباري-لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مروري مروع  بحي المهدية غرب الرياض.

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وأسفر الحادث عن مصرع أسرة كاملة "زوج وزوجته وخمسة أبناء"، وهم محمد السبيعي وزوجته وأبناؤه مشاعل ومنيرة ومنى وعبد الإله وعبد الله، أصغرهم يبلغ من العمر شهرين. حسب "العربية .نت"


وقال فهد نقاء السبيعي أحد أقارب المتوفين: " الوفاة صارت الساعة الرابعة عصر الخميس الماضي، على إثر حادث مروري، بعد أن كانت الأسرة متوجهة لزيارة بعض الأقارب".


وأضاف السبيعي: إن محمد السبيعي رحمه الله لديه شقيقان، ونشأ في أسرة يتيمة بعد وفاة والده في محافظة رنية، وانتقلوا للرياض بحكم الوظيفة وهو موظف عسكري في إحدى القطاعات الأمنية في الرياض.


وحصد هاشتاق "حادث المهدية" تفاعلاً كبيراً، وانهالت الدعوات للمتوفين بالرحمة والمغفرة.


البيان

 

 

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