وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر انهيار سقف منزل في أفغانستان

الوكيل الإخباري - ذكر مسؤولون اليوم السبت أن سبعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث انهيار سقف، بسبب هطول أمطار غزيرة في إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، شايق شيريش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع في واد بمنطقة "نيجراب" بالإقليم قبل الفجر.



وقال مسؤول آخر إن قائمة الضحايا شملت الوالدين وأطفالهما الخمسة، الذين كانوا نائمين داخل مسكنهم القديم، عندما انهار السقف.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقرير لها إن هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة تسبب في وفاة 78 شخصا على الأقل في أفغانستان في الأسبوع الماضي.



وذكر المتحدث باسم الهيئة، أحمد تميم عظيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 30 شخصا أصيبوا وفقد 32 آخرون.



وكان إقليم هيرات غرب البلاد الأكثر تضررا، حيث نزحت مئات الأسر من منازلها.

وتحدث فيضانات موسمية في مختلف أنحاء البلاد، مما يتسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.

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