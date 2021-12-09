وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء

الوكيل الإخباري - أكد مندوب ادارة السير أنه تم التعامل الفوري واللحظي مع تعطل بعض المركبات وذلك بسبب الانتشار الكبير لرقباء السير على الطريق الرئيسية وأمام الأنفاق والجسور للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

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وأشار إلى انه تم التعامل مع حادثي دهس نتج عنهما وفاتين في الطفيلة والبلقاء.



وفيما يتعلق بالحملة الشتوية على المركبات قال مندوب ادارة السير أنه تم الكشف على 343854 مركبة منذ بدء الحملة وحتى اليوم.



من جانبه أكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية أنه وخلال ال 24 ساعة الماضية لم يسجل أي حادث مروري أو تعطل للمركبات بالرغم من الظروف الجوية التي أثرت على الأردن.



وأكد أنه لا يوجد أي إغلاقات على الطرق بعد أن تم الانتهاء من بعض الاغلاقات التى تم التعامل معها بشكل لحظي والتي حدثت بسبب الغبار والأتربة وسببت انعدام الرؤية خصوصاً على طريق منطقة غرندل- وطريق وادي عربة والحسينية وطريق محي في الكرك بفضل الانتشار الواسع لنشامى الدوريات الخارجية حيث تم نشر أكثر من 67 دورية .



