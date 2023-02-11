وفاتان و23 اصابة بانهيار مبنى سكني في مصر

الوكيل الإخباري- تسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش التابعة لمدينة دمنهور المصرية في وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين، إثر انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق شمال العاصمة (القاهرة).

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وحضرت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادثة ، وقررت الجهات المسؤولة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وإخلاء عدد منها احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادثة فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، كما تم توفير أماكن إيواء للمتضررين، وفرض حاجز أمني حول العقار وفصل المرافق كافة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع الانهيار، فيما يتابع وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار تداعيات الحادثة مع الجهات المسؤولة، وأمر بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.





عكاظ

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