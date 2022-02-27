ولدت طفلها وألقته من الطابق السادس في مصر

الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة في مصر على جريمة بشعة تجرَّدت فيها من مشاعر الأمومة.

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وذكرت صحيفة «الشروق» أن السيدة، التي تقطن منطقة الطالبية في القاهرة، ألقت طفلها من الطابق السادس عقب ولادته، موضحةً أن السبب وراء جريمتها التخلص من الطفل الذي حملت به.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وتبين، بفحص كاميرات المراقبة، أن ربة منزل وراء الجريمة البشعة، وكشفت التحريات عن هوية المتهمة، وتمكنت المباحث من ضبطها.



واعترفت السيدة بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة التحقيق .

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