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السبت، 09-04-2022 09:56 ص

يطلق النار على طفل منعا للضوضاء في مصر

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الوكيل الإخباري - أقدم رجل في مصر على تصرف إجرامي غريب من نوعه، بسبب انزعاجه من الضوضاء أسفل منزله في القاهرة.

وأطلق المتهم أعيرة نارية تجاه عدد من الأطفال، متسبباً في إصابة أحدهم بأماكن متفرقة من الجسم.

ونجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط مرتكب الواقعة في إطار جهودها لكشف الملابسات.

وتبيَّن أن الطفل المصاب يبلغ من العمر 14 سنة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وكان المجني عليه يلهو مع أصدقائه أسفل محل سكن المتهم، ما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهم، قام على أثرها الأخير بإطلاق النار من سلاح بحوزته ولاذ بالفرار.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وحبسه.

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