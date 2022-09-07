100 حيوان .. عصابة من القرود تقتل رجلا فوق سطح منزله في الهند

الوكيل الإخباري-اتحدت وتجمعت عصابة من القرود على رجل حتى فارق الحياة، فقد توفي الرجل بشكل مأساوي بعد سقوطه من سطح منزله، حيث هاجمته عصابة عنيفة من القرود المجنونة.



حاول المزارع البالغ من العمر 52 عامًا الهروب من مجموعة القرود في منطقة بودون في الهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كان الرجل والذي يدعى "هوريال" فوق سطح منزله في قرية كادارشوك عندما اندفعت القرود الغاضبة تجاهه، حاول الهروب من هجوم القردة المروع، لكنه سقط بشكل مأساوي من السطح في محاولته الهرب.

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وأفادت الأنباء أن الضحية عاش بمفرده ، بينما كان ولديه يعيشان في دلهي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى من قبل الجيران ، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بشكل مأساوي.





قالت الشرطة إن أفراد أسرته أحرقوه في اليوم التالي، وفي الحديث عن الهجوم المرعب ، قال أحد أقارب الضحية :"مات هوريلال بسبب القرود".



يجب على الحكومة أن تفعل شيئًا حيال ذلك، هناك أكثر من 100 قرد يستهدفون منازلنا ومحاصيلنا كل يوم.



وبحسب ما ورد ، فإن هجمات القرود آخذة في الازدياد مع سلسلة من الحوادث العنيفة، وهذه هي المرة الثالثة التي تُزهق أرواح بشرية في المنطقة منذ يوليو.

في يونيو ، أصيب أكثر من 50 شخصًا عندما هاجم القرود سكان ثلاث قرى في سواروبناغار ، كولكاتا، وبشكل مرعب مات طفل رضيع في نفس الشهر بعد أن أخذه مجموعة من القرود من ذراعي والده.



بعد الاختطاف ، تم إلقاء الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر بشكل مرعب من سطح منزل في باريلي من قبل القرود.



وشهد هجوم منفصل في عام 2020 وفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما بعد أن سقطت من سطح بينما كانت القرود تطاردها.



صدى البلد

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