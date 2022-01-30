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الأحد، 30-01-2022 10:39 ص

11 قتيلاً بسقوط حافلة في هاوية وسط بوليفيا

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الوكيل الإخباري - لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 18 آخرون عندما سقطت حافلة في هاوية بمنطقة كوتشابامبا في وسط بوليفيا يوم السبت، حسب ما أعلنت السلطات. 

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وقال رينسو إلويس ميركادو، مدير عمليات النقل في كوتشابامبا لقناة محلية: "السائق هو أحد المصابين. سيكون قادرا على مساعدتنا في تبديد كثير من الشكوك"، مضيفا أن التحقيق جار في أسباب الحادث. 

ولم تذكر السلطات عدد الركاب الذين كانوا في الحافلة عندما سقطت لمسافة 400 متر في هاوية. وتوفر هذه الحافلة خدمات توصيل بين منقطة كامي والعاصمة الإقليمية الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق.

وتظهر أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن 1096 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 10313 في حوادث الطرق في بوليفيا عام 2020. 


البيان 

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