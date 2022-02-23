1237 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1237 حالة إسعافية خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

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وتعاملت المديرية مع 32 حادث إنقاذ، و89 حادث إطفاء، و2833 حادث تعقيم وتطهير لموقع ومنشأة ومركبة من خلال فريق المواد الخطرة في كافة المناطق.

ومن أبرز الحوادث فقد عملت على إخماد حريق نشب داخل شقة في الطابق الثاني بمنطقة الوحدات ونتج عنه 6 إصابات بضيق التنفس، وحال التدخل السريع من تفاقمه إلى الشقق المجاورة.

كما تعاملت مديرية دفاع مدني وسط عمّان مع حريق داخل شقة في الجبيهة، نتج عنه 4 إصابات بضيق التنفس وحالتهم العامة بسيطة ولم تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

ودعت المديرية إلى انتهاج السلوك الوقائي وضرورة التثقيف الوقائي للتعامل مع مختلف الحوادث وإلى عدم التردد في الاتصال معها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.