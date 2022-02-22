1292 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1292 حالة إسعافية خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

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وتعاملت المديرية مع 76 حادث إنقاذ، و26 حادث إطفاء، و3330 حادث تطهير وتعقيم لمركبة ومنشأة وموقع من خلال فريق المواد الخطرة في كافة المناطق.

وعن أبرز الحوادث، تعاملت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة الزرقاء مع حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاة و3 إصابات بجروح وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء.

أما في محافظة العاصمة فقد تعاملت كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب في مشغل دهان سيارات ومركبات كبيرة في وادي الرمم، نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس وتم نقل المصاب إلى مستشفى البشير.