الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 09:54 ص

1324 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1324 حالة إسعافية مختلفة في كافة مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما تعاملت المديرية مع 72 إنقاذ، و35 حادثة إطفاء، و2707 تطهير بيولوجي لمركبة ومنشأة وموقع مختلف.

 

وبحسب الدفاع المدني فإنه نجم عن حادث تصادم بالقرب من أوتوستراد الزرقاء وفاة وإصابتين وحالتهم العامة متوسطة.

 

وفي محافظة العاصمة تعاملت المديرية مع حريق داخل مستودع مساحته 25 متر، نجم عنه إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية وتم نقله إلى مستشفى البشير.

 

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الحذر في التعامل مع المدافئ وصولا إلى استخدام آمن لها.

 

 

 




 

 


 

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