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الأحد، 27-09-2020 01:29 م

التحقيق جار في الحادثة

16 عاملا ضحية أول أكسيد الكربون في منجم فحم بالصين

موظف
رجال إنقاذ خارج المنجم السبت


الوكيل الإخباري - قالت السلطات ووسائل الإعلام الصينية، اليوم الأحد، إن 16 شخصا لقوا حتفهم في منجم فحم في جنوب غربي الصين، بسبب مستويات مرتفعة للغاية من غاز أول أكسيد الكربون.

وكشفت إدارة بلدية تشونغتشينغ في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي إن 17 شخصا حوصروا في المنجم.

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وقال المنشور إن شخصا نُقل إلى المستشفى، ولم تظهر على الآخرين أي علامات على الحياة.


وقالت شينخوا إن الحادث وقع في منجم "سونغتساو" للفحم، التابع لشركة طاقة محلية بحي تشيجيانغ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته حكومة الحي أن التحقيق جار في الحادث.


وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إن حرق الأحزمة تسببت في ارتفاع مستوى أول أكسيد الكربون.

 

ودخل فريق إنقاذ مؤلف من 75 فردا إلى المنجم، كما وصل 30مسعفا لموقع الحادث.
وتعتبر الواقعة هي الأحدث من نوعها في الصين، حيث يعتبر سجل البلاد في الأمان الصناعي متواضع، وتعد مناجمها من بين الأكثر خطرا على مستوى العالم.

المصدر : سكاي نيوز

 

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