الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 12:27 م

17 قتيلاً بحريق مطعم في الصين

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الوكيل الإخباري-لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق بمطعم في شمال شرق الصين الاربعاء، بحسب السلطات المحلية في البلاد.

اندلع الحريق الساعة 12,40 بعد الظهر في مطعم بمدينة تشانغتشون، على ما أعلنت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة ميبو للتواصل الاجتماعي.

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وأكد البيان أن عناصر الإطفاء "هرعوا إلى مكان الحادثة" واستكملوا عملية البحث والإنقاذ بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر.


وأضاف البيان أن "الجرحى نُقلوا إلى المستشفى للعلاج".
وتجري السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحريق.

البيان

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