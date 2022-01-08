السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 08-01-2022 03:05 م

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

شرطة سير (1)


الوكيل الإخباري - أكدت إدارة السير أنه تم تسجيل 286 حادثاً مرورياً في الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها عدة إصابات ووفاة طفل دهساَ في محافظة الزرقاء.

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وشددت الإدارات على أن خلو الطرق من المركبات في بعض الفترات الزمنية يتطلب المزيد من الالتزام بالسرعات المقررة وتطبيق أولويات وقواعد السير عند التقاطعات وقطع الإشارات الضوئية.


من جانبها، ذكرت الدوريات الخارجية، أن الطرق الخارجية ما زالت تشهد تجاوزات للسرعات المقررة، بالرغم من التحذيرات المستمرة وخطورة نتائج حوادث السير بهذه الحالات.

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