286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة السير أنه تم تسجيل 286 حادثاً مرورياً في الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها عدة إصابات ووفاة طفل دهساَ في محافظة الزرقاء.

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وشددت الإدارات على أن خلو الطرق من المركبات في بعض الفترات الزمنية يتطلب المزيد من الالتزام بالسرعات المقررة وتطبيق أولويات وقواعد السير عند التقاطعات وقطع الإشارات الضوئية.