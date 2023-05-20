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السبت، 20-05-2023 10:22 ص

3 جثث داخل حفرة في المنزل.. حل لغز واقعة في مصر

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الوكيل الإخباري- كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية في مصر تفاصيل واقعة مصرع 3 أشخاص داخل حفرة في منزلهم بقرية قرقشندة، التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود إخطار إلى مديرية أمن القليوبية بانهيار منزل في دائرة مركز ومدينة طوخ، ووجود 3 ضحايا.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمها.

التحريات الأولية كشفت أن الضحايا 3 أشقاء، كانوا يعملون على التنقيب عن الآثار داخل المنزل، وأثناء العمل انهارت عليهم الحفرة، ولقوا مصرعهم في الحال.

وشملت قائمة الضحايا: "م.ع.م"، البالغ من العمر 40 سنة، وشقيقه "ح" يبلغ من العمر 38 سنة، وشقيقهما "ع" 28 سنة، وجرى انتشال الجثامين ونقلها إلى مستشفى قها المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما بينت التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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