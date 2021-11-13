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السبت، 13-11-2021 02:39 م

3 وفيات إثر حوادث تدهور وتصادم السبت

الدفاع المدني 3


الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام إن شخصا لقي حتفه إثر تدهور مركبته في منطقة الحسا باتجاه الجنوب.

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كما تعاملت كوادر الأمن العام مع مجموعة من الحوادث كان أبرزها حادث دهس نتج عنه وفاة في منطقة البادية، وحادث تصادم بمنطقة إشارة النبعة بين ثلاث مركبات نتج عنه وفاة وخمس إصابات.


وجرى التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين عند إشارة (الدايز إن) نتج عنه إصابات بسبب تجاوز إحدى المركبات الإشارة الضوئية الحمراء.


من جهته قال ضابط عمليات السير خلال حديثه لبرنامج طريق السلامة والذي يبث على إذاعة الأمن العام إن إدارة السير وبالرغم من طبيعة دوام وعمل يوم السبت قامت بنشر كافة دورياتها على مختلف التقاطعات الرئيسية للتعامل مع الظروف الجوية.


 




 

 


 

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