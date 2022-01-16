3 وفيات و 351 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - توفي شخصين دهساً، فيما توفي شخص ثالث نتيجة لتدهور مركبة من أصل 351 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت مديرية الدفاع المدني عن تقديم 3559 خدمة إسعافية ونقلها لمختلف مستشفيات المملكة والسيطرة على 105 حادث حريق مختلف والتعامل مع 282 حادث إنقاذ من قبل فرق الاسعاف والانقاذ خلال ال 72 ساعة الماضية.



وأكد مندوبو الإدارات الأمنية، اليوم الأحد، على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن، والابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على إختلاف أنواعها.



وإنتشرت الفرق الميدانية للإدارات المرورية على جميع طرق المملكة الداخلية والخارجية للدلالة والإرشاد وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في الظروف الجوية السائدة .

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