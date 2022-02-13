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الأحد، 13-02-2022 08:41 ص

378 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل مع 378 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة، في مختلف محافظات المملكة. 

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاحد، انه تم التعامل مع حادث تصادم وقع صباح اليوم قبل دوار الداخلية دون وقوع اصابات.


وبين أنه تم التعامل مع حادثي دهس، الاول في منطقة دوار المدينة الرياضية، ونتج عنه اصابة متوسطة، والآخر على دوار المشاغل، ونتج عنه اصابة متوسطة.

 


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