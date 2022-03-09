4 اصابات بانفجار قاطع كهربائي في محطة تحويل الصبيحي

الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص من العاملين في شركة الكهرباء الوطنية بإصابات مختلفة، إثر " انفجار عرضي " على إحد القواطع، خلال أعمال الصيانة، في محطة تحويل الصبيحي 132/33 ك.ف، مساء أمس الثلاثاء .



وقالت الشركة، إنه تم إسعاف المصابين الى المستشفى من خلال الدفاع المدني، موضحة أن بعضهم تعرّض لحروق متوسطة، وأن حالتهم الصحية جيدة.



وعاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة المصابين في المستشفى واطمأن على وضعهم الصحي.

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