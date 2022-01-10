4 قتلى و33 مصابا في تصادم 60 سيارة بإيران

الوكيل الإخباري-لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون في حادث سير مروع، شهد تصادم حوالي 60 سيارة بمحافظة خوزستان في إيران.

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ووقع الحادث صباح اليوم الاثنين، على الطريق بين مدينتي بهبهان ورامهرمز بمحافظة خوزستان جنوب إيران.



وقال قائد قوات الشرطة المرورية بمحافظة خوزستان، رضا دولت شاهي، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "المحافظة شهدت اليوم حادثاً مرعباً بين عشرات السيارات نتيجة الضباب".



وأضاف ان الحادث تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة قرابة 33 شخصاً بجروح أغلبهم بحالة خطرة.



واشار الى اصطدام 9 سيارات، وفي الخط المقابل وعلى مسافة 200 متر اصطدمت قرابة 50 سيارة واشتعلت النيران في 4 سيارات.



واوضح شاهي إن معظم الطرق في خوزستان ضبابية في الأيام الماضية وشهدت حوادث عدة، مبيناً انه وفق التحقيقات الأولية، فإن عدم مراعاة السرعة الآمنة كانت وراء الحادث.



وإيران واحدة من أكثر مدن العالم التي تشهد حوادث السيارات، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر المادية سنوياً.



وفي الأول من كانون الأول الماضي، اكد قائد شرطة المرور العامة في إيران كمال هاديان فر، ان حوادث الطرق في البلاد تسببت في مقتل 19 ألف شخص سنوياً.

بترا