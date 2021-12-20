الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

بدء تساقط الثلوج في الشوبك - فيديو

السير لـ الوكيل : جميع طرق المملكة سالكة ولا إعاقات

توقيف 22 شخصا أرسلوا رسائل احتيال إلكترونية - تفاصيل

وفيات الإثنين 20-12-2021

تحذيرات هامة من الأمن خلال المنخفض

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض

4 وفيات في حريق داخل خيمة بالبلقاء

الإدارة المحلية تحذر المواطنين من الظروف الجوية

3642 طالب تقدموا لمنحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب

الإثنين، 20-12-2021 08:44 ص

4 وفيات في حريق داخل خيمة بالبلقاء

IMG_2802


الوكيل الإخباري - براء الشلالدة


أكد الدفاع المدني على وقوع حريق داخل خيمة بمنطقة الكرامة غرب مدينة البلقاء صباح اليوم الإثنين والذي أدى إلى وفاة عائلة من الجنسية الآسيوية مكونة من 4 أفراد .

اضافة اعلان


وأضاف لـ " الوكيل الإخباري " إنه من الممكن ان يكون سبب الحريق تمديدات الكهرباء في داخل الخيمة منوها ان البحث مازال جارٍ .


ونوه أنه تم إخلاء الوفيات إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.


وأشار إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202115204531160762706

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية إثر مشاجرة بالبقعة

1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل مروعة

image (1)

وفاة شاب مصري دهساً في الكويت بعد نجاته من حادث مماثل في مصر

574d1ab0c4618836218b456c

الكويت.. الاعدام لأثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

0L5A1391

وفاة بتدهور مركبة على طريق عمان - إربد

1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل في مصر

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 3

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

1120212712428149630529

حريق كبير في اربد

thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

مصر.. ارتكاب جريمة أسرية بشعة

سير خاص

السير : السيطرة على حريق مركبة داخل نفق صويلح

الدفاع المدني 4

وفاة إثر حريق محال تجارية في الزرقاء - صور

ح

مصر.. اندلاع حريق في مدينة المحلة