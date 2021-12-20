4 وفيات في حريق داخل خيمة بالبلقاء

الوكيل الإخباري - براء الشلالدة



أكد الدفاع المدني على وقوع حريق داخل خيمة بمنطقة الكرامة غرب مدينة البلقاء صباح اليوم الإثنين والذي أدى إلى وفاة عائلة من الجنسية الآسيوية مكونة من 4 أفراد .

اضافة اعلان



وأضاف لـ " الوكيل الإخباري " إنه من الممكن ان يكون سبب الحريق تمديدات الكهرباء في داخل الخيمة منوها ان البحث مازال جارٍ .



ونوه أنه تم إخلاء الوفيات إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.



وأشار إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات.

