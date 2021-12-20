488 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية التعامل مع 488 حادثا مروريا في جميع محافظات المملكة نتج عنها وفاتان في العقبة والبلقاء وعدد من الإصابات.

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