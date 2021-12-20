488 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية التعامل مع 488 حادثا مروريا في جميع محافظات المملكة نتج عنها وفاتان في العقبة والبلقاء وعدد من الإصابات.
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وبينت الادارة أبرز المعيقات التي تم التعامل معها بشكل فوري من قبل نشامى السير خلال الفترة الصباحية والتي تمثلت بتعطل مركبة ما قبل اشارات مستشفى الملكة علياء والسيطرة على الأثر المروري لذلك بالإضافة إلى رفع أطراف حادث مروري ما بعد جسر المدينة باتجاه إشارات التخصصي.
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