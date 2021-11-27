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السبت، 27-11-2021 09:06 م

5 ضحايا بحادث منجم فحم في روسيا

منجم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن اكتشاف 5 جثث جديدة لضحايا سقطوا جراء حادث منجم الفحم "ليستفياجنايا" في منطقة سيبيريا وسط روسيا.

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وقالت الوزارة في بيان: "عثر عناصر الإنقاذ خلال عمليات الإنقاذ في منجم ليستفياجنايا على جثث 5 من عمال المنجم القتلى، وتم انتشال الجثث إلى سطح الأرض".


وبالتالي تمكنت هيئات الإنقاذ حتى الآن من انتشال 11 جثة لضحايا حادث المنجم.
وأعلنت السلطات الروسية، يوم 25 نوفمبر، عن مقتل 52 شخصا، بينهم 6 عناصر إنقاذ، جراء حادث في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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