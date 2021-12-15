6 إصابات بتصادم مركبتين في الحسا

الوكيل الإخباري -

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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة جسر الحسا باتجاه الجنوب صباح اليوم الأربعاء.واوضح ضابط عمليات الدوريات الخارجية أنه تم اسعاف المصابين الى مستشفى الطفيلة ولم يترك الحادث أثرا مروريا على الطريق نتيجة للتواجد الفوري للدوريات الخارجية بالموقع.وقال إنه تم ضبط 25 مركبة ارتكبت مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء إضافة الى ضبط 72 مخالفة استخدام الهاتف النقال و مركبة تسير بسرعة 185 كلم بالساعة على الخط الصحراوي.وأشار الى تسجيل 396 حادثا مروريا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة ولم يبلغ عن تسجيل وفيات داعيا المواطنين الى عدم الانشغال أثناء القيادة بغير الطريق.