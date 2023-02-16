الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 01:01 م

6 وفيات و28 اصابة إثر حريق فندق في الصين

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في فندق بشرق الصين صباح اليوم الخميس.

وقالت صحيفة بكين تشينج نانباو الصينية إن إجمالي 28 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى، وبينهم اثنان لحقت بهم إصابات بالغة، ولكن حالتهم ليست خطيرة.

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وشب الحريق في المبنى الذي يقع بضاحية ويتانج بسوتشو التي يقطنها نحو 12 مليون شخص في غرب شنغهاي، وهي أكثر مدينة مأهولة بالسكان في إقليم جيانجسو بالصين.


واستغرق الأمر نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي لم يتضح سببه على الفور.

 

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