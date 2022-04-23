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السبت، 23-04-2022 07:35 ص

8 وفيات و43 إصابة بحادث انقلاب حافلة في السعودية

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الوكيل الإخباري - توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة "طريق الهجرة السريع" في السعودية. 

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وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة "الجمعة" بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع عند كيلو 140.


ووجه الهلال الأحمر أحدث المركبات الخاصة بالهيئة حيث شاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة، و6 فرق من منطقة مكة المكرمة، بحسب صحيفة الرياض.


وتأكد وجود 51 حالة في موقع الحادث، منها 3 إصابات خطيرة، 10 إصابات متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الإصابات المتعددة، فيما نقلت الحالات الأخرى إلى مستشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة.

 

البيان


 




 

 


 

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