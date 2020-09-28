872 مخالفة استخدام هاتف خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - ضبط العاملون في إدارة السير 329 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية و15 مخالفة للقيادة المتهورة والاستعراضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما ضبط العاملون في إدارة السير خلال ذات الفترة 62 مخالفة للعبث بلوحات الأرقام , و3 مخالفات لسائقين غير مرخصين، بحسب التقرير اليومي.

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وفيما يتعلق بمخالفة استخدام الهاتف النقال تم التعامل مع 872 مخالفة.

في السياق ، ضبط العاملون في الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة( 170 كم / س ) على طريق ال 100.



كما تم ضبط " قلاب " قام بتحميل 10 أشخاص بالصندوق الخلفي في منطقة العدسية معرضاً حياتهم للخطر حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.



