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السبت، 05-02-2022 12:10 م

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر 235 حادثا مروريا وقعت خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف محافظات المملكة.

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وقالت ادارة السير، إن الحوادث توزعت إلى 157 حادثا مروريا في عمّان نتج عنه 6 إصابات، و78 حادثا في المحافظات نتج عنه 3 إصابات، منذ يوم أمس الجمعة وحتى اليوم السبت.


وبين النقيب عبد المجيد زيدان من غرفة عمليات إدارة السير، في ان غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغ حول وفيات نتيجة تلك الحوادث.


وأشار إلى أن أسباب الحوادث تمركزت حول المخالفات المتحركة بزيادة السرعة وعدم التعامل مع المطبات أو التتابع القريب، داعيا المواطنين إلى تفادي تلك المخالفات.

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