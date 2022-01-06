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الخميس، 06-01-2022 09:22 ص

9 إصابات بتصادم حافلة وتريلا مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس الأربعاء، التعامل مع حادث تصادم، وقع بين تريلا وحافلة متوسطة، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد، نتج عنه 9 إصابات متوسطة.

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وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الخميس، أن حادث تصادم آخر وقع بين مركبة وتريلا على طريق الـ 100، ونتج عنه اصابة واحدة، إلى جانب حادث تدهور على نزول العدسية نتج عنه اصابة متوسطة.


وأوضح الصمادي، أن أغلب الحوادث التي تم التعامل معها جاءت بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال ساعات المساء أو الصباح الباكر. 

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