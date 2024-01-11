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الخميس، 11-01-2024 01:22 م

إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات مع ارتفاع حالات كورونا والإنفلونزا

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الوكيل الإخباري - أعادت إسبانيا فرض قوانين ارتداء أقنعة الوجه في جميع أنحاء البلاد، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وقالت وزارة الصحة الاسبانية إن أقنعة الوجه ستكون إلزامية اعتباراً من يوم الأربعاء في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية فقط.

وفرضت الحكومة الاسبانية الإجراءات الجديدة على الرغم من معارضة معظم مناطق الحكم الذاتي في البلاد، على الرغم من أن النقاط الساخنة لقضاء العطلات مثل فالنسيا وجزر الكناري قد أعادت بالفعل قواعد ارتداء أقنعة الوجه في الأسابيع الأخيرة.

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وقد تعرضت المستشفيات الإسبانية لضغوط هائلة في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع حاد في حالات الأنفلونزا وكورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وتتولى الحكومات الإقليمية مسؤولية الرعاية الصحية في اسبانيا ، على الرغم من أن الحكومة المركزية يمكنها التدخل إذا رأت ذلك ضرورياً.

 


وكانت إسبانيا قد أعلنت نهاية رسمية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا في يوليو (تموز) الماضي، قائلة إن الناس لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الأقنعة في مراكز الصحة والرعاية والصيدليات.

 


وعلى مدى العامين الماضيين، أنهت إسبانيا تدريجياً ارتداء الأقنعة الإلزامية، أولاً في الأماكن العامة ثم في وسائل النقل العام.

 

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