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الإثنين، 06-09-2021 04:11 م

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 220 مليون إصابة

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الوكيل الإخباري - تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، 6ر220 مليون حالة، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة اليوم الاثنين.

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وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 220 مليونا و650 ألفا و 663 حالة، بينما أحصت الجامعة 4 ملايين و567 ألفا و131 وفاة حتى اليوم، جراء إصابتها بالفيروس.


وأكدت البيانات أن العدد الإجمالي للقاحات كورونا التي جرى تلقيها تجاوز خمسة مليارات و 449 مليون جرعة.


يشار إلى أن الولايات الأميركية لا تزال تتصدر أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم، تليها الهند، ثم البرازيل .

 

بترا


 




 

 


 

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