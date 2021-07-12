ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 7139

الوكيل الإخباري -

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أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 7139 حالة حتى صباح الاثنين.ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9836 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 وفيات الأحد.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 756 ألفا و923 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 739 ألفا و948 حالة شفاء.ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 187 مليونا و647 الفا و215 حالة، شفي منها 171 مليونا و603 الفا و940 حالة.وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و49 الفا و350 شخصا حول العالم.