ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و814 حالة حتى صباح الاثنين.



ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و471 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاحد.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 801 الف و288 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

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