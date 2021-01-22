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الجمعة، 22-01-2021 04:16 م

الصحة العالمية: لم نجد صلة بين لقاحات فايزر ووفيات المسنين

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنتها الفرعية لسلامة اللقاحات لم تعثر على ما يثبت أن التطعيم بلقاح Pfizer وشريكتها BioNTech ، كان سبب وفاة بعض المسنين الذين تلقوا اللقاح قبل فترة.

وجاء في استنتاجات اللجنة الفرعية، نشرتها المنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، عقب اجتماع أون لاين عقد يوم 19 يناير، أنه "بعد الدراسة العلمية الدقيقة والمفصلة لكافة المعلومات والمعطيات حول وفيات بعض المسنين الذين تلقوا اللقاح، تم الاستنتاج أن التقارير الحالية لا تشير إلى أي زيادة غير متوقعة أو مشبوهة، في معدل الوفيات لدى الأشخاص الكبار في السن أو من أصحاب الوضع الصحي الهش، أو إلى ظهور أي عواقب سلبية غير متوقعة بعد التطعيم بـ BNT162b2".

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المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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