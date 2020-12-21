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الإثنين، 21-12-2020 09:41 ص

خطة لاستخدام 100 مليون جرعة

الصين: تطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا خلال شهرين

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال تاو لينغ ممثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شنغهاي، إن سلطات الصين تخطط لتطعيم 50 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 فبراير 2021.

وأضاف لينغ، في حديث نقلته صحيفة "جيانكانغ شيباو" اليوم، أن "الدفعة الأولى من التطعيم في الصين ستشمل 50 مليون شخص".

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وأشار إلى أنها ستنجز بحلول 15 فبراير- شهر شباط (2) - المقبل.


في يوم السبت الماضي، أعلن تسنغ ييشين نائب رئيس اللجنة الحكومية للصحة العامة في الصين، أن الدفعة الأولى من التطعيم ستشمل في المقام الأول العاملين في مجال النقل بالبرادات، والرعاية الصحية، والنقل الدولية والمحلي، والمزارعين والعاملين في أسواق المأكولات البحرية، وكذلك كل من يتعرض لخطر العدوى بسبب العمل.  


في وقت سابق، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تخطط لاستخدام 100 مليون جرعة من اللقاحات الوطنية، لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل العام القمري الجديد (عيد الربيع)، الذي سيحل ليلة 10-11 فبراير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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