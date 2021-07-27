الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : تدريب مشرفي الصحة بالمدارس لإجراء فحص كورونا

رئيس الوزراء البريطاني يحث مواطنيه على الحذر رغم تراجع الإصابات بكوفيد

تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته الأحد المقبل

الصحة : لا زيادة مضطردة في حالات الدخول إلى المستشفيات

نابلس: إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين مقام النبي يوسف

الأردن يُعطي أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة 2022

ألمانيا: تشديد اجراءات السفر بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

الوهادنة: الجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات

الخرابشة : نهاية الأسبوع الحالي ستكون حاسمة

الثلاثاء، 27-07-2021 06:53 م

اليونيسف تدعو لإعادة فتح المدارس بدون انتظار التطعيم

مدارس


الوكيل الإخباري - حثت منظمة اليونيسف اليوم الثلاثاء على إعادة فتح المدارس التي أغلقت بسبب وباء كورونا، بينما يتأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حاليا بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف إنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر… يجب أن تكون المدارس هي آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يعاد فتحه"، معترفا بأن الاختيار كان صعبا في بعض الأحيان بالنسبة للسلطات.


وشدد على أن "إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين"، مضيفا أنه يتعين على الحكومات والجهات المانحة "حماية ميزانية التعليم" على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.


يذكر أنه في شرق وجنوب إفريقيا، 40% من الأطفال في سن التعليم محرومون من الدراسة. وفي جميع أنحاء القارة، تقدر "يونيسف" أن مدارس 32 مليون طفل مغلقة أو لم يعودوا إليها عند إعادة فتحها، بالإضافة إلى 37 مليون طفل تسربوا من المدرسة قبل الوباء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تركيا كورونا

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ مطلع أيار

72021262183710039279

رئيس الوزراء البريطاني يحث مواطنيه على الحذر رغم تراجع الإصابات بكوفيد

المغرب

المغرب يمدد حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا

بريطانيااا

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 17 مارس

w

ألمانيا: تشديد اجراءات السفر بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

7202122143211194094918

40 ألف شخص يعانون من حساسية سجلوا على منصة تلقي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
Community_health_worker_gives_a_vaccination_in_Odisha_state,_India_(8380317750)

الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر القادم

لقاح كورونا

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

620212473520424679873

توصية بإجراء اختبارات كورونا بالمدارس تحسّبا من إغلاقها

1-1345358

إسبانيا تفرض قيودا على القادمين إليها من بريطانيا بسبب كورونا

4

وزير الصحة البريطاني: الأولوية رفع قيود مكافحة كورونا

w

روسيا: 611 وفاة و21650 إصابة جديدة بكورونا