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الإثنين، 08-02-2021 11:23 ص

انخفاض كبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم، انخفاضا كبيرا في اعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 2242 فحصا مخبريا، وتسجيل 56 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 224 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


واشارت الوزارة الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52599 اصابة من بينها 3620 حالة نشطة و 48450 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 529 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 64 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.


-- (بترا)

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