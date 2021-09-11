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السبت، 11-09-2021 01:12 م

فلسطين : 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1969 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (9)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، نابلس (1).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (118)، قلقيلية (48)، سلفيت (25)، جنين (62)، نابلس (120)، رام الله والبيرة (76)، ضواحي القدس (3)، الخليل (4)، أريحا والأغوار (13)، طوباس (5)، بيت لحم (4)، قطاع غزة (1007)، موضحة أنه تم إجراء 5932 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (255)، قلقيلية (92)، سلفيت (36)، جنين (165)، نابلس (322)، رام الله والبيرة (127)، ضواحي القدس (9)، الخليل (44)، طوباس (12)، بيت لحم (7)، قطاع غزة (900).


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 171 مصابا، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا المطاعيم المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,202,482، بينهم 499,118 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

وفا


 




 

 


 

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