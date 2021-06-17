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وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الخميس، 17-06-2021 03:19 م

170 إصابة

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

صحة
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و428 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الخميس، إن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة.


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (14)، جنين (2)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (152).، لافتة إلى أنه تم إجراء 2296 فحصا.
وأكدت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (14)، جنين (5)، رام الله والبيرة (6)، طولكرم (1)، الخليل (2)، طوباس (2)، قطاع غزة (398).


واشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 436,275، بينهم 260,713 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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