إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

وبحسب التقارير، دعت السلطات البعثة الإنجليزية إلى الاحتماء داخل مبانٍ محصنة بعيداً عن النوافذ، بعد رصد رياح قوية تجاوزت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة، وسط أجواء جوية غير مستقرة في محيط المعسكر.
وتأتي هذه الحادثة لتضيف مزيداً من الضغوط على المنتخب الإنجليزي، الذي يمر بفترة تحضيرات غير مثالية، بعدما سبق أن تعرض لوقائع أخرى خارج الملعب، من بينها سرقة معدات تدريبية وحوادث أمنية قرب مقر الإقامة.
وعلى الصعيد الرياضي، يستعد منتخب إنجلترا لافتتاح مشواره في البطولة أمام كرواتيا يوم 17 يونيو، ضمن مجموعة قوية تضم أيضاً غانا وبنما، في اختبار مبكر لطموحات الفريق في المونديال.
وفي وقت سابق، سُرقت أحذية وكرات المنتخب الإنجليزي، وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم، واستعادت المعدات.
علاوة على ذلك، وقبل بدء البطولة، وقع إطلاق نار بالقرب من معسكر تدريب المنتخب الإنجليزي، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص.
-
أخبار متعلقة
-
13 أباً محرومون من حضور مباراة الأرجنتين والنشامى .. والسبب صادم
-
أستراليا تفاجئ تركيا بثنائية نظيفة في مونديال 2026
-
اسكتلندا تبدأ مشوار المونديال بانتصار تاريخي على هايتي
-
بعد صيام 40 عامًا.. كندا تكسر عقدة المونديال وتحصد نقطتها الأولى أمام البوسنة
-
إصابة دوكو تدفع بلجيكا لإجراء صارم قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم
-
"أفشل نسخة مونديال" .. أبو تريكة يهاجم ازدواجية الانتقادات بشأن المونديال
-
كوريا الجنوبية تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب التشيك
-
ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات