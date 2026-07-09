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أحد عشر أسداً مغربياً للثأر من الديوك الفرنسية في المونديال - أسماء

أحد عشر أسداً مغربياً للثأر من الديوك الفرنسية في المونديال - أسماء
أحد عشر أسداً مغربياً للثأر من الديوك الفرنسية في المونديال - أسماء
 
الخميس، 09-07-2026 10:11 م
الوكيل الإخباري-   تتجدد المواجهة بين منتخبي فرنسا والمغرب في كأس العالم، عندما يلتقيان مساء اليوم الخميس في بوسطن ضمن ربع نهائي مونديال 2026، في إعادة لواحدة من أبرز مباريات نسخة قطر 2022.اضافة اعلان


ويعود المنتخبان إلى الصدام بعد أربع سنوات من مواجهتهما الشهيرة في نصف نهائي مونديال قطر، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد وتأهلها إلى المباراة النهائية.

وكان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في مونديال 2026 بعدما تفوق بثلاثية نظيفة على كندا، بينما احتاج المنتخب الفرنسي إلى هدف من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي لحسم مواجهته الصعبة أمام باراغواي بنتيجة 1-0.

وقرر المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي خوض مواجهة فرنسا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، أنس صلاح الدين ، نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: شمس الدين طالبي، إبراهيم دياز، بلال الخنوس.

من جانبه قرر مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان الاعتماد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكا ديني.

خط الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو، مايكل أوليسيه.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ديزيري دويه.

يذكر أن الفائز من مواجهة الليلة سيلعب ضد المتأهل من مباراة إسبانيا وبلجيكا التي ستقام غدا الجمعة.
 
 


gnews

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