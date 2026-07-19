أدهم المخادمة.. حضور أردني في إدارة نهائي كأس العالم

08:58 ص

الوكيل الإخباري- عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الأردني أدهم المخادمة حكما رابعا، ومحمد خلف حكما مساعدا كاحتياط في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، والتي تقام الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. اضافة اعلان





وأدار طاقم التحكيم الأردني المكون من أدهم مخادمة وأحمد الرويلي ومحمد خلف 4 مباريات في مونديال 2026، في إنجاز جديد للتحكيم الأردني الذي سيكون موجودا كذلك في المباراة النهائية.



ويعدّ وجود التحكيم الأردني في نهائي كأس العالم، إنجازا جديدا للكرة الأردنية التي وُجدت أيضا عبر مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المونديال في إنجاز غير مسبوق.



وكان منتخب الأرجنتين تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على المنتخب الإنجليزي، فيما فاز منتخب إسبانيا على فرنسا.





