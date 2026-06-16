الثلاثاء 2026-06-16 08:08 ص

أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله

أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله
أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله
 
الثلاثاء، 16-06-2026 07:04 ص
الوكيل الإخباري-  في مفارقة لافتة تعكس الفجوة الكبيرة في القيم السوقية داخل كرة القدم الحديثة، يتجاوز النجم الإسباني الشاب لامين جمال القيمة السوقية الكاملة لمنتخب الرأس الأخضر بأكثر من 4 أضعاف.اضافة اعلان


وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الرأس الأخضر نحو 54.5 مليون يورو، بينما تتخطى قيمة جمال وحده حاجز 200 مليون يورو، ما يجعله أحد أغلى اللاعبين الشباب في العالم حاليًا.

هذا الفارق الكبير يعكس التحول الاقتصادي الهائل في كرة القدم الحديثة، حيث بات بعض اللاعبين الواعدين يتفوقون ماليًا على منتخبات كاملة، رغم ما تمتلكه هذه المنتخبات من تطور فني وتاريخي على أرض الملعب.

في المقابل، تُقدَّر القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا بأكثر من 1.2 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفوارق الضخمة بين القوى الكروية العالمية والمنتخبات المتوسطة من حيث الإمكانيات المالية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاوت في سوق الانتقالات العالمية، حيث تتصدر مواهب الصف الأول في أوروبا المشهد الاقتصادي لكرة القدم، بينما تحاول منتخبات أخرى مجاراة هذا التطور المتسارع داخل المستطيل الأخضر.
 
 


gnews

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