أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الرأس الأخضر نحو 54.5 مليون يورو، بينما تتخطى قيمة جمال وحده حاجز 200 مليون يورو، ما يجعله أحد أغلى اللاعبين الشباب في العالم حاليًا.
هذا الفارق الكبير يعكس التحول الاقتصادي الهائل في كرة القدم الحديثة، حيث بات بعض اللاعبين الواعدين يتفوقون ماليًا على منتخبات كاملة، رغم ما تمتلكه هذه المنتخبات من تطور فني وتاريخي على أرض الملعب.
في المقابل، تُقدَّر القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا بأكثر من 1.2 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفوارق الضخمة بين القوى الكروية العالمية والمنتخبات المتوسطة من حيث الإمكانيات المالية.
وتعكس هذه الأرقام حجم التفاوت في سوق الانتقالات العالمية، حيث تتصدر مواهب الصف الأول في أوروبا المشهد الاقتصادي لكرة القدم، بينما تحاول منتخبات أخرى مجاراة هذا التطور المتسارع داخل المستطيل الأخضر.
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