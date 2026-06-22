أرقام مخيفة .. حارس مرمى المنتخب الإيراني يقدم مباراة العمر أمام بلجيكا

02:18 ص

الوكيل الإخباري- قدم حارس مرمى منتخب إيران، علي رضا بيرانوند، أداءً استثنائياً في مواجهة بلجيكا، بعدما بصم على أرقام لافتة خلال اللقاء. اضافة اعلان





وجاءت أبرز أرقام رضا في المباراة على النحو التالي:



تصدى لـ7 تسديدات

تصدى لـ7 تسديدات من داخل منطقة الجزاء

منع 1.7 هدف محقق

لكم الكرة مرة واحدة

التقط الكرة 3 مرات

قدم مساهمة دفاعية مميزة

شتت الكرة مرة واحدة

استعاد الكرة 11 مرة

فاز بمواجهتين ثنائيتين

نفذ مراوغة ناجحة

نفذ 20 تمريرة صحيحة

نفذ 11 تمريرة طويلة صحيحة

حصل على جائزة رجل المباراة



كما قدّم مدافع منتخب إيران شجاع خليل زاده أداءً دفاعياً مميزاً أمام بلجيكا، حيث جاءت أرقامه على النحو التالي:



قدم 22 مساهمة دفاعية

استخلص الكرة بنجاح مرتين

اعترض الكرة مرة واحدة

شتت الكرة 14 مرة

منع التسديد 3 مرات

استعاد الكرة مرة واحدة

فاز بـ9 مواجهات ثنائية

نفذ 33 تمريرة صحيحة بدقة 100%

سدد مرة واحدة





